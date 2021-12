Bayan Yavuz, İzmit İlçemizdeki Şehit Yakınları ve Gazilerimizi Ziyaret Etti

Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Gönülden Gönüle projesi kapsamında bugün İzmit ilçemizde ikamet eden şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerini hanelerinde ziyaret ederek onlarla hemhal oldu. Şehitlerimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlarla hasbihal eden Selda Yavuz Hanımefendi; her biri İzmit ilçemizin farklı mahallelerinde ikamet eden Şehitlerimiz; Polis Memuru Saffet Okumuş, Hasan Fehmi Şahinok, Polis Memuru Ahmet Soylu ve Ayhan Akçin'in emanetlerini ziyaret etti.

Şehitlerimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Bayan Yavuz: ""Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Yapmış olduğunuz fedakarlık, canınızdan, kanınızdan kattığınız bu büyük sorumluluk ve vefa; Aziz Milletimiz tarafından her zaman takdirle, minnetle ve şükranla anılır, milletimizin gönlünde müstesna yere konulursunuz. Allah sizleri sevdiklerinizle cennetinde buluştursun. Sizler bize Şehitlerimizin emanetisiniz. " dedi. Bayan Yavuz daha sonra Gazilerimiz; Koray Aktaş, Büro Görmez, Muzaffer Zeki Yıldız, Cavit Biçer, Yasin Adıgüzel, Enver Yiğit, Hamza Erdoğan, Mustafa Tuğralı, Kemal Demir, Tanju Çakır, evlerine misafir oldular. Gülen ve mutlu gözlerle karşılanan Bayan Yavuz, her biriyle yakından ilgilenerek, hal hatırlarını sordular.

Mutlulukları yüzlerinden okunan gazilerimiz ve şehit aileleri Vali Seddar Yavuz'a selamlarını ileterek şunları söylediler: "Hatırlanmak çok güzel. Unutulmadığımızı bize hissettirdiniz. Sizlerin ziyaretiyle çok mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin, sizlere kolaylıklar versin inşallah. " diyerek, Bayan Yavuz'a her zaman yanlarında olup kendilerini yalnız bırakmadıkları için memnuniyetlerini belirttiler.

Ziyaretlerinde rastladığı çocukları da unutmayan Bayan Yavuz, her birine hediyeler vererek, onları mutlu etti.

