Bayan Değil Kadın… Fatmagül Berktay: Tek kadın kalıbını ataerki savunur feminizm değil
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Bayan Değil Kadın… Fatmagül Berktay: Tek kadın kalıbını ataerki savunur feminizm değil

Gazete Duvar'da Avukat Tuba Torun'un hazırlayıp sunduğu Bayan Değil Kadın'ın konuğu Siyaset Bilimci Prof. Dr. Fatmagül Berktay... Türkiye'de ve dünyada 'eski güzel günlere' dönmek isteyen erkeklerin kadın haklarına saldırdığını anlatan Berktay, kadın mücadelesinde birleşmenin önemini ifade ediyor.

03.12.2019 07:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:47

DUVAR - Gazete Duvar'da Avukat 'un hazırlayıp sunduğu Bayan Değil Kadın'ın konuğu Siyaset Bilimci Prof. Dr. Fatmagül Berktay... Türkiye'de ve dünyada 'eski güzel günlere' dönmek isteyen erkeklerin kadın haklarına saldırdığını anlatan Berktay, kadın mücadelesinde birleşmenin önemini ifade ediyor. Berktay bu saldırılara karşı özcülük ve kimlikçilik yapmadan bir araya gelinmesi gerektiğini çünkü yekpare bir kadın kategorisinin, tek bir kadın kalıbının olmadığını ifade ediyor.



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: Bayan Değil Kadın… Fatmagül Berktay: Tek kadın kalıbını ataerki savunur feminizm değil
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