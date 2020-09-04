Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?
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Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Bay yanlış, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu? Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle!

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?
04.09.2020 17:16 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:20

Bay Yanlış yeni bölümde Özgür'ün (Can Yaman) kuzeni olan Tolga Gürdağ, hırslı, takıntılı ve politik tavırlarıyla öne çıkacak. Devamında yaşananlar ise heyecanlı anar yaşatacak. Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Özgür'ün (Can Yaman) kuzeni olan Tolga Gürdağ, hırslı, takıntılı ve politik tavırlarıyla öne çıkacak. Çocukluğundan beri kendisine rakip olarak gördüğü Özgür'ü alt etmek için elinde geleni yapacak.

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi ve Özgür tüm karşı çıkanlara rağmen birlikte olmaya başlar. Ezgi ve Özgür aşklarını yaşarken annelerinin kavga ettiklerinden bihaberdirler.

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

Anneler birbirleri için bu denli kötü düşünürken ilişkilerini de açıklayamazlar. Nevin bir an önce Ezgi'nin hem evden hem de işten ayrılması için baskı yapar.

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

Bu arada Ezgi'nin doğum günü yakındır. Özgür, Ezgi için özel bir gece hazırlarken, Serdar da Ezgi'nin ailesinin ve arkadaşlarının da katılacağı bir doğum günü organize eder. Ezgi istemeden kendini Serdar'ın organize ettiği partide bulur. Tesadüfler sonucu Özgür de o mekana gelir. Bu doğum günü Ezgi ve Özgür'ün ilişkisinde ne gibi sonuçlar doğuracaktır?

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

BAY YANLI YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bay Yanlış 20.00'de başlayacak.

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

BAY YANLIŞ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel fragman için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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