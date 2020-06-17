Bay Yanlış 1. Bölüm 2. Fragmanı
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Bay Yanlış 1. Bölüm 2. Fragmanı

Bay Yanlış 1. Bölüm 2. Fragmanı | Bay Yanlış 26 Haziran Cuma 20: 00'da FOX'ta!

17.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:27

Bay Yanlış 1. Bölüm 2. Fragmanı | Bay Yanlış 26 Haziran Cuma 20: 00'da FOX'ta!

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

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Bay Yanlış 1. Bölüm 2. Fragmanı

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