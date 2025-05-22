Bay ve Bayan Smith filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bay ve Bayan Smith filmi ne zaman, nerede çekildi?

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BAY VE BAYAN SMİTH FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sıradan bir evlilik yaşayan John ve Jane Smith'in hayatları gün geçtikçe daha sıkıcı bir hal almaktadır. Hayatlarındaki monotonluğu bozan tek şey; birbirlerine söyledikleri yalanlardır.

Çift, aslında, birbirine rakip iki organizasyona tetikçi olarak çalışmaktadır. John ve Jane, birbirlerini yok etme görevi alırlar.Ancak bunu hiçbir zaman başaramazlar ve şirketleri John ve Jane'i öldürmeye kalkar.

BAY VE BAYAN SMİTH FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Brad Pitt John Smith

Angelina Jolie Jane Smith

Adam Brody Benjamin "The Tank" Danz

Vince Vaughn Eddie

Kerry Washington Jasmine

Keith David Father

Angela Bassett Atlanta

Chris Weitz Martin Coleman

Rachael Huntley Suzy Coleman

Michelle Monaghan Gwen

Stephanie March Julie

Jennifer Morrison Jade

Theresa Barrera Janet

Perrey Reeves Jessie

Melanie Tolbert Jamie

BAY VE BAYAN SMİTH FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 10 Haziran 2005 (Türkiye)

Bay & Bayan Smith (Özgün adı: Mr. & Mrs. Smith), başrollerini Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin paylaştığı 2005 ABD yapımı aksiyon filmidir.