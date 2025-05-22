Bay ve Bayan Smith filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bay ve Bayan Smith filmi ne zaman, nerede çekildi?

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BAY VE BAYAN SMİTH FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sıradan bir evlilik yaşayan John ve Jane Smith'in hayatları gün geçtikçe daha sıkıcı bir hal almaktadır. Hayatlarındaki monotonluğu bozan tek şey; birbirlerine söyledikleri yalanlardır.
Çift, aslında, birbirine rakip iki organizasyona tetikçi olarak çalışmaktadır. John ve Jane, birbirlerini yok etme görevi alırlar.Ancak bunu hiçbir zaman başaramazlar ve şirketleri John ve Jane'i öldürmeye kalkar.BAY VE BAYAN SMİTH FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Brad Pitt John Smith
Angelina Jolie Jane Smith
Adam Brody Benjamin "The Tank" Danz
Vince Vaughn Eddie
Kerry Washington Jasmine
Keith David Father
Angela Bassett Atlanta
Chris Weitz Martin Coleman
Rachael Huntley Suzy Coleman
Michelle Monaghan Gwen
Stephanie March Julie
Jennifer Morrison Jade
Theresa Barrera Janet
Perrey Reeves Jessie
Melanie Tolbert Jamie
BAY VE BAYAN SMİTH FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Gösterime giriş tarihi: 10 Haziran 2005 (Türkiye)
Bay & Bayan Smith (Özgün adı: Mr. & Mrs. Smith), başrollerini Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin paylaştığı 2005 ABD yapımı aksiyon filmidir.