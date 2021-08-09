BAY- GÜ- KAB 2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
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BAY- GÜ- KAB 2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

BAY- GÜ- KAB 2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
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Hükmü PEKMEZCİBayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ-KAB) 2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleştirildi.

Hükmü PEKMEZCİBayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ-KAB) 2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Gümüşhane Belediye Başkan Vekili Murat Araz, Belediye Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, Söğütlü Belediye Başkanı Rıza Arslan, Yeşilbük Belediye Başkanı Sezai Doğan, Bayburt İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Nebil Aydın, Bayburt İl Genel Meclis Üyesi Sinan Birgül, Bayburt Belediyesi Meclis Üyesi Osman Nuri Tuluğ, Gümüşhane Belediye Meclis Üyesi Özcan Ulutaş, Arpalı Belediye Meclis Üyesi İsrafil Sevim, Kelkit Belediye Meclis Üyesi Osman Doğan ve Özkürtün Belediye Meclis Üyesi Cemalettin Şahin katıldı. Birlik başkanlığı, birlik başkan vekilliği, katip üyelik ve encümen üyeleri seçimlerinin yapıldığı toplantıda Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci birlik başkanlığına yeniden seçilirken, birinci başkan vekilliğine Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, ikinci başkan vekilliğine Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler seçildi. Katip üyeliklere Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ile Özkürtün Belediye Meclis Üyesi Cemalettin Şahin seçilirken encümen üyeliklerine ise Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ve Gümüşhane Belediye Meclis Üyesi Özcan Ulutaş seçildi. Toplantı seçimlerin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ve Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci'nin katılımcılara Bayburt'un yöresel ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler takdim etmesinden sonra sona erdi. Toplantının ardından Başkanımız Pekmezci ve misafirleri Bayburt Katı Atık Tesisi ve Bayburt Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundular.

Kaynak: Habermetre

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BAY- GÜ- KAB 2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Haberler
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