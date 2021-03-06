Bavul içerisinde 39 kilo 351 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan araçta yapılan aramada bavul içerisinde 39 kilo 351 gram eroin maddesi ele geçirildi.