BAU Esports UEM 2021 çeyrek final maçına çıkıyor!
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BAU Esports UEM 2021 çeyrek final maçına çıkıyor!

BAU Esports UEM 2021 çeyrek final maçına çıkıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimize yarın çıkacağı turnuvada başarılar dileriz!

Türkiye espor ekosistemine kattığı oyuncular ve yöneticilerle adından söz ettiren espor organizasyonu BAU Esports UEM 2021 çeyrek final maçına çıkıyor.

BAU Esports League of Legends takımı daha önce ülkemizde getirdiği "Avrupa Şampiyonu" unvanını bir kez daha ülkemize getirmek istiyor. Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi ise Birleşik Krallık temsilcisi Bristol Whipped oldu.

Turnuvanın çeyrek final ayağı 11 Temmuz Pazar yani yarın oynanacak. Maçın başlangıç saati ise 11.00 olarak belirlendi. Temsilcimizi UEM 2021'de Bristol Whipped'e karşı desteklemek isterseniz "UNIESPORTSTR" Twitch kanalını ziyaret edebilirsiniz. Kanala hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak temsilcimize başarılar diliyoruz, bayrakları tekrar astırmanız dileğiyle!

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Kaynak: Playerbros

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