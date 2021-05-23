BAU Esports Class 21 paylaşıldı!
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BAU Esports Class 21 paylaşıldı!

BAU Esports Class 21 paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

BAU Esports ekibi tanıtıldı!

Ülkemize kazandırdığı oyuncular ve yöneticilerle adından sıkça söz ettiren BAU Esports Class 21 açıklandı. Organizasyon açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Organizasyonun yaptığı duyuruda kullandığı açıklama ise şu şekilde:

Ülkemize kazandırdığı oyuncular ve yöneticilerle adından sıkça söz ettiren BAU Esports Class 21 açıklandı. Ekibimizdeki kişiler hem Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim hayatlarını devam ettirirken hem de BAU eSports ile birlikte espor ekosisteminde aktif olarak görev alıyor!

Paylaşıma gelen yorumlar ise resmen göz kamaştırıyor. Herkesin mutlu ve heyecanlı birer yorum yaptığına şahit oluyoruz. Her organizasyonun arkasında büyük bir ekip olduğunu elbette unutmamak gerek. Her ne kadar ön planda olan oyuncular olsa da arka planda dönen işleri takdir etmezsek olmaz.

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Kaynak: Playerbros

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