Batur, Güzelyalı ve Hatay bölgesi muhtarlarıyla buluştu

Güzelyalı ve Hatay bölgesi muhtarları ile bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, muhtarların ilettikleri her konunun çözümü için samimiyetle çalıştıklarının altını çizdi.

Batur: Muhtarlarımızla birlikte bir aileyiz

Başkan Batur, muhtarlara seslenerek, "Her zaman söylüyoruz, sizleri çok seviyoruz, sizlere saygımız sonsuz. Bizlere ilettiğiniz talepleri kulak arkası yapmıyoruz. Bundan sonra da omuz omuza, dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bölge bölge bir araya gelerek birbirine komşu muhtarların talep ve sorunlarını birinci elden dinlediği toplantıların ikincisinde Güzelyalı ve Hatay bölgesi muhtarları ile buluştu. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Akın Simav, Barbaros, Çankaya, Göztepe, Güzelyalı, Kemal Reis, Kılıç Reis, M.Ali Akman, Mithat Paşa, Murat Reis, Piri Reis ve Turgut Reis Mahallelerinden oluşan bölgenin muhtarları katıldı. Belediye bürokratlarıyla teknik müdürlerin de hazır bulunduğu toplantıda muhtarlar, mahallelerin sorunlarını ve mahallelinin taleplerini Başkan Batur'a iletti. Batur, "Mühim olan sıkıntıları birlikte aşmak, problemleri birlikte çözmek. Burası aile ortamı, aile içi bir toplantı. Birbirimizi eleştireceğiz de. Ailenin içinde eleştiri de olacak, eksik yerleri anlatmak da olacak; biz de ona göre düzenlemeler yapacağız ki yola çıktığımız arkadaşlarımızı, muhtarlarımızı mahcup etmeyelim" diyerek muhtarlara verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

"Aile ortamındayız"

Güzelyalı ve Hatay bölgesi muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, sorunların üstesinden birlikte geleceklerini ifade eden Başkan Batur, muhtarlarla beraber bir aile olduklarının altını çizdi ve "Muhtarlarımızla her zaman iyi bir diyaloğumuz var. Onların isteklerini gerçekleştirmek için samimi olarak çalışılıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız da benden aldıkları referansla muhtarlara nasıl davranılması gerektiğini, onların sıkıntılarının aşılması noktasında ne yapılması gerektiğini biliyor ve bu duyarlılıkla çalışmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta Gültepe bölgesindeki muhtarlarımızla bir araya geldik. Birbirine komşu olan muhtarlarla bir araya geliyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşın güvenini sarsmayız"

Muhtarlardan gelen taleplere hızla dönüş yaparak çözüm ürettiklerine de dikkat çeken Başkan Batur, "Vatandaşın güvenini sarsmayız" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhtarlarımızın bize getirdiği, ilettiği talepler üzerine fen işleri ve ilgili ekiplerimizle düzenli olarak konuşuyoruz, planlamaları yapıyoruz. Yaptığımız işte en değerli birim, zaman. Zamanı iyi kullanmak, işi zamanında yapmak zorundayız.Vatandaşın size olan güvenini kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda, arkadaşlarımız da yaptıkları çalışmalarda hassasiyeti ön plana alıyor. Bu bölgedeki muhtarlarımız, vatandaşlarımızın taleplerini, yapılması istenen çalışmaları bize en çabuk ulaştıran, en aktif muhtarlarımızdan. Vatandaşlarımız da muhtarlarımızı seviyor ki ikinci, üçüncü, dördüncü dönemini yapan arkadaşlarımız var. Her zaman söylüyoruz, sizleri çok seviyoruz, sizlere saygımız sonsuz. Bizlere ilettiğiniz talepleri kulak arkası yapmıyoruz. Bundan sonra da omuz omuza, dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

Talepler birinci elden iletilecek

Konak Belediye başkanı Abdül Batur, toplantıda dile gelen taleplerden İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanında olanları, Büyükşehir Belediye Başkanı'na bizzat kendisinin ileteceğinin de sözünü verdi. Öte yandan Konak Belediyesi'nin semt merkezlerinin de pandemi koşullarının izin vermesi durumunda ekim ayında açılacağını müjdeledi. Pandemiye karşı en önemli önlem olan aşılama konusuna da dikkat çeken Başkan Batur, muhtarlardan kendi sağlıkları ve halk sağlığının korunması aşılanmaya önem vermelerini istedi.

Kaynak: Bültenler