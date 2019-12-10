Batur, Ege Kent Konseyleri Birliğinin genel kuruluna katıldı

10.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:37

Ege Kent Konseyleri Birliği genel kurul toplantısına katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yaşanan afetler ve çevre felaketleri ile ilgili, "Geleceğimiz söz konusu. Bir an önce harekete geçmeliyiz. İzmir'in yarınlarına destek vermek hepimizin görevidir" dedi.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Yerel Demokrasi ve Çevre" temasıyla düzenlenen Ege Kent Konseyleri Birliği genel kurul toplantısına katıldı. Konak Kent Konseyinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kent konseylerinin yerel yönetimlerin yapacağı işlere, yol haritaların belirlenmesine, kent yaşamına, sorunların çözülmesine çok değerli katkılar koyduğunu dile getirdi.



Konak Kent Konseyinin de Konak'ta başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayan Batur, "Konak Kent Konseyi, bileşenleri olan engelli, kadın, muhtar meclisi gibi meclisleriyle Konak'ta çok olumlu çalışmalar gerçekleştirdi. İlçemizde çevre konusunda da yerel yönetime yol haritası niteliği taşıyan çalışmalar yapıyorlar" dedi.



"Biz bu hedefle her zaman ön planda olacağız"



Başkan Batur, "Yakın zamanda İzmir ve çevresinde yaşanan doğal afetler, orman yangınları, maden için yapılan doğa katliamları canımızı yakıyor. Geleceğimiz söz konusu. Bir an önce harekete geçmeli ve bu felaketlere 'dur' demeliyiz. İzmir'in yarınlarına destek vermek hepimizin görevidir. Bu konuları kamuoyunun gündeminde tutmamız, yapılanları ve yapılmayanları takip etmemiz gerekiyor. Biz bu hedefle her zaman ön planda olacağız. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini ilgilendiren kararların alınmasında tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla, esnafımızla, engelli hemşehrilerimizle irtibatlarımızı sağlayan masalarımızı kurduk; çalışmaları başladı. Emekli Masa'mızla, Roman Masa'mızla ve diğer gruplarla da çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.



Konak Belediyesinin kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık taşıyan çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Batur, "En büyük destekçilerimiz ise meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve kent konseyimizdir. Sık sık dile getirdiğimiz 'Birlikte Konak' anlayışı bu işte. Bizim avantajımız, kent konseyi başkanımızın aynı zamanda meclis üyemiz olması. Sık sık bir araya geliyoruz. Sivil inisiyatifin aktif olduğu yerde her zaman başarı vardır" dedi.



Üçüncü kez, Ege Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü seçilen Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu da, Başkan Batur'a konseyin çalışmalarına verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Toplantının sonunda ise Başkan Batur ile birlikte Ege Kent Konseyleri Birliğine üye 41 başkana katılımlarından ötürü plaket verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA