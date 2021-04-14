Batur'dan kadın futbolculara moral ziyareti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Antalya'da yapılacak Turkcell Kadınlar Futbol Ligi müsabakaları öncesi, Konak Belediyesi'nin Halkapınar'daki tesislerinde antrenmanlarına devam eden Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımına moral ziyaretinde bulundu.

Konak Belediyesi'nin Halkapınar'daki tesislerinde antrenmanlarına devam Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla buluşan Başkan Batur,Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verecek takıma başarı dileklerini iletti ve "Konak Belediyesi'ni ve İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Takımımıza güvenimiz tam" dedi.

Başkan Batur'a Konak Belediyesi Melis Üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, takım oyuncalarına başarı dilekleri iletildi. Takıma güvenin tam olduğunu belirten Başkan Batur, Kadın Futbol Takımının Konak Belediyesi'ni ve İzmir'i temsil ediyor olmasının gururunu yaşadıklarının altını çizdi. Kendisi de eski bir futbol oyuncusu olan ve kulüp yöneticiliği de yapan Başkan Batur, maçlar için takıma tavsiyelerde bulunmayı ve taktik vermeyi de ihmal etmedi. Tek devreli eleminasyon sistemi ile tapılacak lig maçlarını avantaja çevirebileceklerini anlatan Başkan Batur, şunları söyledi:

"Kadın Futbol Ligi'nin bu sene uzun soluklu bir lig süreci ve deplasmanlar yerine turnuva şeklinde yapılması ve tek maç eleminasyonu bizim için avantaj. Hem tecrübeli hem de çok genç oyuncularımız var ve takıma adaptasyonlarının çok iyi olduğunu görüyorum.Futbolda en önemli şey başarıyı yakalamak ama katılmak, Konak Belediyesi'ni ve İzmir'i temsil etmek de çok önemli. Bunu en iyi şekilde yapacağınıza, bu anlayışa uygun olarak mücadele edeceğinize inanıyorum. Başarılar diliyorum, başaracağınıza da inanıyorum. Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı, geçmişten bu yana simge olmuş, çok büyük başarılara imza atmış, Avrupa'da sesini duyurmuş bir takım. Takımımıza güvenimiz tam."

Şampiyon takım UEFA'da Türkiye'yi temsil edecek

16 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği Turkcell Kadınlar Futbol Ligi 17 Nisan'da başlayacak. Bu yıl sağlık çalışanlarına adanan ve Antalya'da oynanacak ligde maçlar tek devreli eleminasyon sistemine göre yapılacak. Takımlar birinci turda dörderli gruplarda karşılaşırken, grup müsabakalarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu turdan itibaren eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonunda Türkiye Şampiyonu olacak takım, 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. D Grubunda mücadele edecek Konak Belediyespor sırasıyla Kayseri Gençler Birliği, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ve Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak.

Kaynak: Bültenler