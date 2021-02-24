Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Survivor 2021'e katılan Batuhan Karacakaya kimdir, hangi dizilerde oynamıştır?

Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Survivor 2021'e katılan Batuhan Karacakaya kimdir, hangi dizilerde oynamıştır? Batuhan Karacakaya hayatı ve biyografisi nedir?

Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Survivor 2021'e katılan Batuhan Karacakaya kimdir, hangi dizilerde oynamıştır? Batuhan Karacakaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya (5 Şubat 1997, İstanbul) Türk oyuncudur.

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı.

DİZİLERİ

2016-2017/ Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)

2011-2013/ Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010/ Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008/ Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005/ Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004/ Büyük Buluşma (Tunç)

FİLMLERİ

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012