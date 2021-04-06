Batuhan elendi mi, neden ağladı? Survivor 6 Nisan yeni fragmanda Batuhan neden ağlıyor? Elenecek mi?
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Batuhan elendi mi, neden ağladı? Survivor 6 Nisan yeni fragmanda Batuhan neden ağlıyor? Elenecek mi?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Batuhan elendi mi, neden ağladı? Survivor 6 Nisan yeni fragmanda Batuhan neden ağlıyor? Elenecek mi?

Survivor 6 Nisan'da yayınlanacak yeni bölüm fragmanında Batuhan'ın ağladığı görülüyor. Bunun ardından seyirciler Batuhan elendi mi, neden ağladı, yarışmadan mı elenecek, diskalifiye mi olacak? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Survivor Batuhan elendi mi?

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Survivor Batuhan'a ne oldu, neden ağladı? Survivor Batuhan elenecek mi, elendi mi? Detaylar haberimizde.

SURVİVOR BATUHAN ELENDİ Mİ? FRAGMANDA NEDEN AĞLADI?

Survivor 6 Nisan yayınlanan 64. bölüm fragmanında son sahnede Batuhan'ın ağladığı görülüyor. Bunun ardından yarışmacılar Batuhan neden ağlıyor, elenecek mi? gibi soruları araştırmaya başladı.

Acun Ilıcalı yeni bölümde "Survivor'da üzücü bir gelişme yaşandı, beklemediğimiz bir gelişme." şeklinde açıklama yapıyor. Sonrasında ise Batuhan'ın ağladığı görülüyor. Henüz neden ağlıyor, Batuhan elenecek mi bu konu hakkında bir bilgi bulunmuyor. Fakat birçok tahmin mevcut.

Batuhan elendi mi, neden ağladı? Survivor 6 Nisan yeni fragmanda Batuhan neden ağlıyor? Elenecek mi?

Tahminlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

- Batuhan SMS 1. si olmuş olabilir ve bundan dolayı sevinçten ağlıyor olabilir.

- Batuhan elenmiş olabilir ve bundan dolayı ağlamış olabilir. (Ki bu ihtimal düşük o zaman Melis de üzülürdü veya ağlardı diyebiliriz.)

- Batuhan'ın sevdiği isimlerden birisi adaya veda etmiş olabilir ve ona üzülmüş olabilir. Mesela İsmail Balaban.

- Bugün iletişim oyunu oynanacak. İletişim oyunu ile ilgili duygusal bir konuşma geçmiş olabilir ve Batuhan bundan dolayı ağlamış olabilir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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