Batuhan Büyükakkan kimdir? Twitch ve YouTube kanalı!

Türkiye'nin tanınan yayıncılarından ve içerik üreticilerinden biri olan Batuhan Büyükakkan yaklaşık altı sene önce başladığı sosyal medya serüveninde büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Peki, Batuhan Büyükakkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde!

Batuhan Büyükakkan Twitch ve YouTube içerikleriyle sosyal medyadaki varlığını sürdürüyor. Twitch camiasında ve özellikle YouTube platformunda Türkiye'nin tanınan fenomenlerinden birisi olan Batuhan Büyükakkan kimdir, nerelidir? Twitch ve YouTube kanalı!

BATUHAN BÜYÜKAKKAN KİMDİR?

Batuhan Büyükakkan 9 Ekim 1996 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Uludağ Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde gerçekleştirmektedir. YouTube ve Twitch platformlarında uzun süredir içerik üreticiliği yapan Büyükakkan, YouTube'a 11 Ağustos 2015 tarihinde giriş yapmış ve oyun videoları paylaşımlarıyla sosyal medyada ün kazanmıştır. YouTube üzerindeki abonelerine baktığımızda genelde ilk günden bu güne kadar takip edip destekleyen kemik bir kitleye sahiptir.

Twitch yayınları sırasında büyük kitlelere hitap eden Büyükakkan, aynı zamanda Fortnite oyunundaki başarısıyla göz dolduruyor.

BATUHAN BÜYÜKAKKAN TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'de 373 bin'den fazla takipçisi olan Batuhan Büyükakkan, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı Batuhan Büyükakkan'dır. Ek olarak YouTube'da 612 bin'den, Instagram'da 108 bin'den, Twitter'da ise 28 bin'den fazla takipçisi vardır.