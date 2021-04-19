Batuhan Büyükakkan kimdir? Twitch ve YouTube kanalı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batuhan Büyükakkan kimdir? Twitch ve YouTube kanalı!

Batuhan Büyükakkan kimdir? Twitch ve YouTube kanalı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Türkiye'nin tanınan yayıncılarından ve içerik üreticilerinden biri olan Batuhan Büyükakkan yaklaşık altı sene önce başladığı sosyal medya serüveninde büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Peki, Batuhan Büyükakkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde!

Batuhan Büyükakkan Twitch ve YouTube içerikleriyle sosyal medyadaki varlığını sürdürüyor. Twitch camiasında ve özellikle YouTube platformunda Türkiye'nin tanınan fenomenlerinden birisi olan Batuhan Büyükakkan kimdir, nerelidir? Twitch ve YouTube kanalı!

BATUHAN BÜYÜKAKKAN KİMDİR?

Batuhan Büyükakkan 9 Ekim 1996 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Uludağ Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde gerçekleştirmektedir. YouTube ve Twitch platformlarında uzun süredir içerik üreticiliği yapan Büyükakkan, YouTube'a 11 Ağustos 2015 tarihinde giriş yapmış ve oyun videoları paylaşımlarıyla sosyal medyada ün kazanmıştır. YouTube üzerindeki abonelerine baktığımızda genelde ilk günden bu güne kadar takip edip destekleyen kemik bir kitleye sahiptir.

Twitch yayınları sırasında büyük kitlelere hitap eden Büyükakkan, aynı zamanda Fortnite oyunundaki başarısıyla göz dolduruyor.

BATUHAN BÜYÜKAKKAN TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'de 373 bin'den fazla takipçisi olan Batuhan Büyükakkan, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı Batuhan Büyükakkan'dır. Ek olarak YouTube'da 612 bin'den, Instagram'da 108 bin'den, Twitter'da ise 28 bin'den fazla takipçisi vardır.

  • Batuhan Büyükakkan Twitch: twitch.tv/batuhanbuyukakkan
  • Batuhan Büyükakkan YouTube: youtube.com/batuhanbuyukakkan
  • Batuhan Büyükakkan Instagram: instagram.com/batuakkan
  • Batuhan Büyükakkan Twitter: twitter.com/batuakkan
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Ebru Gündeş Demet Akalın Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Serdar Aziz Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Batuhan Büyükakkan kimdir? Twitch ve YouTube kanalı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:27:52. #1.16#

title