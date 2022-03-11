Battlefield Bad Company 2 sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?
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DICE'ın geliştirip Electronic Arts'ın yayınladığı çok oyunculu FPS aksiyon savaş oyunu Battlefield Bad Company 2'nin sistem gereksinimleri araştırılıyor. 2010 yılında piyasaya sürülen Battlefield Bad Company 2 sistem gereksinimleri neler? Battlefield Bad Company 2 kaç GB? Detaylar haberimizde…
Battlefield Bad Company 2 sistem gereksinimleri neler? şeklinde oyuncular tarafından aratılıyor. EA'nın en çok sevilen Battlefield oyunlarından biri olan Battlefield Bad Company 2 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Battlefield Bad Company 2 kaç GB? İşte detaylar…
ATV ve nakliye helikopteri gibi yeni araçlar Battlefield'da yepyeni çok oyunculu taktiklere izin verir. Frostbite özellikli Destruction 2.0 sistemi ile tüm binaları yıkabilir ve kapaktan delikler açarak kendi yangın noktalarınızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, özel ödüllerin ve başarıların kilidini açmak için birlikte savaşarak, sadece kadroya özel iki oyun modunda dört oyunculu takımlarda yarışabilirsiniz.
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- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Çekirdek 2 Duo @ 2.0GHz
- Bellek: 2GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce 7800 GT veya AMD ATI X1900
- DirectX®: DirectX 9, 10 ve 11 desteği
- Depolama: 15 GB
- İşletim Sistemi: Windows Vista veya Windows 7
- İşlemci: Intel Core 2 Quad veya üstü
- Bellek: 2GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 260 veya AMD ATI Radeon 4870
- Depolama: 15 GB
Battlefield Bad Company 2'yi oynayabilmeniz için 15 GB boş alan gerekmektedir.