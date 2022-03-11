Battlefield Bad Company 2 sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Battlefield Bad Company 2 sistem gereksinimleri neler? şeklinde oyuncular tarafından aratılıyor. EA'nın en çok sevilen Battlefield oyunlarından biri olan Battlefield Bad Company 2 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Battlefield Bad Company 2 kaç GB? İşte detaylar…

ATV ve nakliye helikopteri gibi yeni araçlar Battlefield'da yepyeni çok oyunculu taktiklere izin verir. Frostbite özellikli Destruction 2.0 sistemi ile tüm binaları yıkabilir ve kapaktan delikler açarak kendi yangın noktalarınızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, özel ödüllerin ve başarıların kilidini açmak için birlikte savaşarak, sadece kadroya özel iki oyun modunda dört oyunculu takımlarda yarışabilirsiniz.

Battlefield Bad Company 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Çekirdek 2 Duo @ 2.0GHz

Bellek: 2GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 7800 GT veya AMD ATI X1900

DirectX®: DirectX 9, 10 ve 11 desteği

Depolama: 15 GB

Battlefield Bad Company 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista veya Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Quad veya üstü

Bellek: 2GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 260 veya AMD ATI Radeon 4870

Depolama: 15 GB

Battlefield Bad Company 2 Kaç GB?

Battlefield Bad Company 2'yi oynayabilmeniz için 15 GB boş alan gerekmektedir.