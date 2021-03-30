Battlefield 6'dan Battle Royale olarak geleceği iddia edildi! Battlefield 6 ne zaman çıkıyor?

Popüler FPS oyunu oyun serisi Battlefield bu yıl içerisinde sürpriz bir yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Battlefield 6 için yapılan iddialara göre yeni seri Battle Royale oyunuyla birlikte oyuncularla bulaşacak. Peki popüler FPS oyununun yeni serisi Battlefield 6 ne zaman çıkıyor, sistem gereksinimleri neler? Haberin detaylarında bulabilirsiniz...

DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts'ın yayıncılığını yapacak Battlefield 6 yeni iddialarla gündeme geldi. İddialara göre oyunun yakın bir zaman içinde Battle Royale modu ile beraber geleceği söyleniyor.

Battlefield 6'nın Battle Royale modu ile beraberin geleceğinin iddialarını ilk ortaya atan popüler YouTuber Lossy. Genç iretik üretici bununla beraber oyunla ilgili birçok sızıntıyı oyun severlerle paylaştı. Bunların arasında, zamanla değişen haritalar, ücretsiz kozmetik ödülleri, bedava oynanan bir mod yer alıyor. Ancak, Battle Royale moduna ilişkin ilk sızıntı başka bir platfromda ortaya çıkmıştı.

REDDIT'TE BATTLEFIELD 6'YA DAİR BİRÇOK AYRINTI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ!

Sosyal medyanın ünlü forumların Reddit'te "bf6leaker" isimli bir kullanıcı Battlefield 6 hakkında birçok detayı gözler önüne serdi. Sızıntıyı yapan kullanıcı, oyunun geliştiricileriden DICE'ın ekip üyelerinden birisiyle iletişim halinde olduğunu ve bilgileri ondan olduğunu öne sürdü.

bf6leaker tarafından yapılan iddialara göre Battlefield 6, 128 oyuncuya kadar geniş bir kapasiteli haritaları sunacak. Onaylanmış haritalar arasında ise şimdilik 3 harita bulunuyor. Haritaların isimleri ise şu şekilde; Wake Island, Metro, Locker. Ancak haberdeki en çarpıcı iddia ise Battle Royale modunun ücretsiz olacak gelecek olması.

Bilindiği üzere Battle Royale modları oyun şirketleri için büyük gelirler sağlıyor. Elektronic Arts görünen o ki Apex Legends gibi oyunlardan yeritince kar etmiş ve bu sefer tamamen kullanıcı sayısını arttırmaya yönelik bir yol izliyor. Yapılan bu iddialara yönelik ise şirket tarafından henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Reddit moderatörleri bilgilerin DICE'deki bir personelden alındığını doğruladı.

BATTLEFIELD 6 NE ZAMAN ÇIKIŞ YAPACAK?

Oyunun çıkış tarihine yönelik EA ve DICE'den herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat iddialar Mayıs ayında beklenen duyurunun geleceği yönünde. Tahminlere göre Battlefield 6 ilk defa Haziran'daki E3 fuarında tanıtılacak.