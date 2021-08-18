Battlefield 4, Steam'de büyük bir indirime girdi!

Popüler FPS oyunu Battlefield 4, Steam'de yüzde 88'e varan indirim kampanyasını başlattı.

2013 yılında Electronic Arts tarafından PS3,PS4,Xbox One, Xbox 360 ve PC platformları için çıkan birinci şahıs nişancı oyunu, Battlefield 4 Steam üzerinde indirime girdi.

Steam üzerinde 279,00 TL'den satışa sunulan Battlefield Premium Edition, şimdi yüzde 88 indirim ile 33,59 TL'lik satış fiyatıyla listeleniyor. Battlefield 4 indirimininden yararlanmak için son tarih 25 Ağustos olarak açıklandı.

Battlefield 4 Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BATTLEFIELD 4 İÇİN YÜZDE 88'E VARAN İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI

Battlefield 4'ün yanı sıra serinin diğer oyunlarını bir araya getiren Battlefield Bundle paketi de indirime girdi. 979,97 TL'den listelenen paket, yüzde 44'lük indirimin ardından 550,17 TL fiyat etiketine düştü. Kutudan çıkan oyunlar ise şu şekilde: Battlefield 4 Premium Edition, Battlefield 1 Revolution ve Battlefield V Definitive Edition.

BATTLEFIELD 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows 8 32-bit

İşlemci: Amd Athlon X2 veya Intel Core 2 Duo

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB veya AMD Radeon HD 3870 512 MB

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

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