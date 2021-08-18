Battlefield 4, Steam'de büyük bir indirime girdi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Battlefield 4, Steam'de büyük bir indirime girdi!

Battlefield 4, Steam'de büyük bir indirime girdi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Popüler FPS oyunu Battlefield 4, Steam'de yüzde 88'e varan indirim kampanyasını başlattı.

2013 yılında Electronic Arts tarafından PS3,PS4,Xbox One, Xbox 360 ve PC platformları için çıkan birinci şahıs nişancı oyunu, Battlefield 4 Steam üzerinde indirime girdi.

Steam üzerinde 279,00 TL'den satışa sunulan Battlefield Premium Edition, şimdi yüzde 88 indirim ile 33,59 TL'lik satış fiyatıyla listeleniyor. Battlefield 4 indirimininden yararlanmak için son tarih 25 Ağustos olarak açıklandı.

Battlefield 4 Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BATTLEFIELD 4 İÇİN YÜZDE 88'E VARAN İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI

Battlefield 4'ün yanı sıra serinin diğer oyunlarını bir araya getiren Battlefield Bundle paketi de indirime girdi. 979,97 TL'den listelenen paket, yüzde 44'lük indirimin ardından 550,17 TL fiyat etiketine düştü. Kutudan çıkan oyunlar ise şu şekilde: Battlefield 4 Premium Edition, Battlefield 1 Revolution ve Battlefield V Definitive Edition.

BATTLEFIELD 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: Windows 8 32-bit
  • İşlemci: Amd Athlon X2 veya Intel Core 2 Duo
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB veya AMD Radeon HD 3870 512 MB
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: Windows 8 64-bit
  • İşlemci: AMD 6 çekirdekli işlemci ya da Intel 4 çekirdekli işlemci
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7870 2 GB
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Faik Öztrak Mehmet Şimşek Süleyman Soylu
Magazin Kibariye Işın Karaca Hande Erçel Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Mert Günok Burak Elmas Cüneyt Çakır Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Battlefield 4, Steam'de büyük bir indirime girdi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:52:14. #1.16#

title