Battlefield 2042 sistem gereksinimleri - Battlefield 2042 uzmanları tanıtıldı!

EA tarafından geliştirilen Battlefield 2042 fütüristik savaş silahlarıyla öne çıkıyor. Kasırgalar ve kum fırtınaları gibi etkileyici hava koşulları ve aynı anda 128 oyuncuya kadar destekleyen devasa haritalarıyla Battlefield 2042 bu yılın sonunda piyasaya sürülecek. Battlefield 2042 sistem gereksinimleri nelerdir? Battlefield 2042 uzmanları tanıtıldı!

Battlefield 2042'nin haritaları yalnızca boyut olarak değil, tematik ve coğrafi olarak da çeşitlilik gösteriyor. Birbirinden farklı coğrafyaların bulunacağı haritalarda Mısır, Hindistan, Antarktika'yı da yakından göreceğiz. Battlefield 6 adıyla ilk kez duyurulan oyun, Battlefield 2042 adıyla tanıtıldı. Kısa sürede büyük merak toplayan oyun hakkında Battlefield 2042 sistem gereksinimleri nedir? sorusunun yanıtı araştırıldı.

BATTLEFIELD 2042 HARİTALARI BÜYÜK MERAK TOPLADI

Oyuncular, bir tarafında gür yeşilliklerin ve diğer tarafında kum fırtınalarının oluşabileceği bir çöl manzarasının olduğu devasa bir duvarla ikiye bölünmüş bir harita üzerinde Mısır'da savaşacaklar.

Antarktika'da oyuncular, oyunun yaklaşık 6 kilometrekarelik en büyük haritası olan Irreversible'da doğal kaynaklar için bir savaşta buzulların üzerinde hovercraft ve tanklara binecekler. Hindistan'da geçen bir harita olan Discarded, değişen deniz seviyeleri nedeniyle karada mahsur kalan devasa gemilerle dolu bir kıyı şeridinde "haydut bir nükleer varlık" güvence altına almak için savaşan oyunculara sahip. Ve Fransız Guyanası'nda geçen Orbital, büyük bir roket fırlatma özelliğine sahip. DICE, 2042'yi yedi harita ile başlatmayı planladığını söyledi.

BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Battlefield 2042 hakkında tahmini sistem gereksinimleri paylaşıldı

CPU: Core i5 6600K/ AMD FX-8350

RAM: 8 GB

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

VIDEO CARD: DirectX 11.0 Compatible video card 2 GB VRAM (AMD Radeon HD 7850/ nVidia GeForce GTX 660)

PIXEL SHADER: 5.0

VERTEX SHADER: 5.0

SOUND CARD: Evet

Gerekli depolama alanı: 50 GB

BATTLEFIELD 2042 UZMANLARINDAN DÖRDÜ TANITILDI

Battlefield 2042 , oyuncuları için seçebilecekleri 4 uzman tanıtıldı. DICE, piyasaya sürüldüğünde 10 sınıf vaat ediyor ve sezonluk sürümlerde daha fazlası gelecek. Şimdiye kadar dört Uzman açıklandı:

Casper, hedefleri tespit eden ve EMP dartları atan bir keşif uçağı aygıtı kullanarak istihbarat sağlayabilen ve düşmanlarını bozguna uğratabilen bir keşif sınıfı Uzmanı. Hareket Sensörü özelliği, Casper'ın çevresinden haberdar olmasına yardımcı olur ve yakındaki düşmanları gösterir ve DICE'ın keskin nişancılık sırasında "harika" olduğunu söyler.

DICE, saldırı türü uzmanı Webster Mackay'ın bir cephe savaşçısı olduğunu söyledi. Konumlandırmaya yardımcı olan bir kıskaçlı tabanca aygıtı ve nişan alırken daha hızlı hareket etmesini sağlayan Çevik özelliği sayesinde hareketlidir.

Bir destek sınıfı Uzmanı olan Maria Falck, yetkin bir şifacıdır. Savaş Cerrahı özelliği, diğer Uzmanların sağlıklarının bir kısmı ile karşılaştırıldığında, takım arkadaşlarını tam sağlığa geri döndürebilir.

Boris, bölgeleri kilitlemek ve pozisyonları artırmak için teknolojiyi kullanan bir mühendis. Nöbetçi taret aygıtı ekstra ateş gücü sunar ve Nöbetçi Operatör özelliği bu nöbet sistemini güçlendirerek hedefleri daha hızlı ele geçirir.