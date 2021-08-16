Battlefield 2042'nin teknik testi, PS5 kullanıcıları için iptal edildi!
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Battlefield 2042'nin teknik testi, PS5 kullanıcıları için iptal edildi!

Battlefield 2042'nin teknik testi, PS5 kullanıcıları için iptal edildi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

DICE, PlayStation 5'teki Battlefield 2042 teknik testlerini iptal etti. Xbox kullanıcılarına ise davetiyeler gönderilmeye başlandığı iddia ediliyor.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise DICE'ın yaptığı Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield 2042, şu anda kapalı olarak bir teknik test süreci yaşıyor.

DICE'ın önde gelen topluluk yöneticisi Adam Freeman Cuma günü yaptığı açıklamada, PS5 testinin oyun yapımıyla ilgili kritik bir sorun nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Freeman, davet üzerinden testin Perşembe gününden beri PC kullanıcıları için çalıştığını ve davetlerin artık EA Playtesting'e kaydolan Xbox oyuncularına gönderildiği söylendi.

Battlefield 2042'nin teknik testi, PS5 kullanıcıları için iptal edildi!

"PC'DE İLK 48 SAAT HARİKA GEÇTİ"

Freeman kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yapılarımızı bu hafta sonu Crossplay testinden önce konsolda arka planda test ediyorduk. PlayStation 5'te gönderdiğimiz yapıyla ilgili kritik bir sorunu zaten belirledik ve bu hafta sonu PlayStation 5'te testin iptal edileceğini bildirdik." ifadelerini kullandı. Ayrıca Freeman, testin PC'de ilk 48 saatinin harika geçirdiğini de bildirdi.

Teknik oyun testlerinin başlangıçta Temmuz ayında yapılması planlanıyordu, ancak DICE'a oyunun yakın zamanda duyurulan Crossplay özelliğini test etme fırsatı vermek için aşamayı ileri bir zamana erteledi.

Battlefield 2042 teknik testleri, oyunculara Eylül ayında sunulacak açık beta testinden önce, sınırlı katılımcı ile yakın zamanda başlayacak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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