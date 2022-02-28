Battlefield 2042'deki Rus helikopter kaplaması oyundan kaldırıldı

Grip Reaper olarak adlandırılan kaplama, Birinci Dünya Savaşı'a kadar uzanan uçak sanatının ikonik köpekbalığı dişi geleneğine dayanan agresif bir gülümseye sahiptir. Rus atak helikopterine gelen bu "Grin Reaper" kaplaması, Ukrayna'daki olaylar sonrası kostüm kaldırıldı.

Battlefield Direct Communiciation'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "güncel olayların ışığında bu hafta Haftalık Görevler sistemini devre dışı bıraktık ve bu haftanın ödülüne artık erişilemiyor." sözlerine yer verirken, görevi tamamlayanları etkileyen bir durum olmadığını ve bir sonraki hafta görevlerin geri geleceğini duyurdu.

Grin Reaper

Bu durum, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri eylemleri nedeniyle Battlefield'ın ikinci kez kilidini açmak zorunda kaldığı bir durum oldu. Daha öncelerinde ise 2014 yılında Battlefield, Putin'in Kırım'daki özel kuvvetler birimine doğrudan atıfta bulunan bir "Little Green Men" adlı kostümünü oyundan çıkarmıştı.