Battalgazi Semt Polikliniği ve Göçmen Sağlığı Merkezi'nin projesi hazırlanıyor

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Semt Polikliniği ve Göçmen Sağlığı Merkezi'nin projesinin hazırlandığını ve en kısa sürede ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Kahtalı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge halkının uzun zamandır talebi olan hastane için gerekli girişimleri neticesinde olumlu sonuç alındığı belirtildi.

Kahtalı, Alacakapı Mahallesinde Battalgazi Belediyesine ait yaklaşık 5 dönüm arazinin Sağlık Bakanlığına tahsis edildiğini ve bu arazi üzerine Semt Polikliniği ve Göçmen Sağlığı Merkezi yapılacağını bildirdi.

Sağlık Merkezi için gerekli bütçenin Kuveyt Fonundan karşılandığını, projenin hazırlanma aşamasında olduğunu ve kısa zamanda ihaleye çıkılacağını dile getiren Kahtalı, şöyle devam etti:

"Projemiz eski Malatya'ya hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten çok önemli bir proje. Eski Malatya'ya bundan önceki gelişimizde bölge halkının bizden en büyük isteği buraya bir hastane yapılmasıydı. Biz de bu noktada gerekli girişimlerimizi yaptık. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder de sağ olsun Alacakapı Mahallesinde belediyeye ait yaklaşık 5 dönümlük araziyi Sağlık Bakanlığı'na devretti. İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Recep Bentli'nin de gayretiyle Kuveyt Fonundan gerekli fonu sağladıktan sonra da sağlık merkezinin yapımı için onay çıktı. Battalgazi· Belediye Başkanımız Osman Güder'e ve İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Recep Bentli'ye vermiş oldukları destekten ve gayretten dolayı teşekkür ederim."

Kahtalı, projenin kısa bir süre içinde ihaleye çıkılacağını ve 2022 yılında da inşaat çalışmalarının başlayacağını sözlerine ekledi.