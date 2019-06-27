Battalgazi'de yayla yolları genişliyor

Battalgazi Belediyesi tarafından yayla yollarının genişletilmesi ve bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Uluköy, Gülümuşağı ve Yaygın mahallelerinin bulunduğu bölgede yaklaşık 40 km yayla yolunda yol genişletme ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi tarafından yayla yollarına yönelik sürdürülen genişletme ve bakım çalışmaları kapsamında Uluköy, Gülümuşağı ve Yaygın mahallelerinin bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Bölge sakinleri, yayla yollarının genişletilmesi ve bakımının yapılmasından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ederek, yol standartlarının daha da yükseltileceğine inandıklarını belirtiler. Uluköy, Gülümuşağı ve Yaygın mahallelerinin bulunduğu bölgede yaklaşık 40 km yayla yolunda genişletme ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Uluköy Mahalle Muhtarı Abdulvahap Güngör, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ederek, "Bu baharda yapılan yol bakım çalışmaları yapıldı, temizlendi. Bu bakımdan belediyemiz tarafından yapılan asfalt çalışmalarına ve yol bakım işlemlerinden dolayı Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyorum. Özellikle Osman Başkanıma teşekkür ediyorum, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bölge sakinlerinden Abuzer Özcan ise, bölgede ulaşım servisini yapak tek kişi olduğunu belirterek, "Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Stabilize ve asfaltın dökülmesini rica ediyoruz" dedi. Mehmet Yaman da, yolların genişletilmesinden dolayı teşekkürlerini dile getirerek "Eskiden yağmur yağdığında araçlarımız ile gelip gidemiyorduk. Şu anda çok şükür yollarımız genişletildi. Allah razı olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA