Battalgazi'de Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinliği

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinliği yapıldı.

Battalgazi Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan ve kendisi de görme engelli olan Atatürk Ortaokulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Nurettin Kaplan, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arasının Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Beyaz bastonun bağımsız hareketin en önemli bölümünü oluşturduğunu ifade eden Kaplan, görme engelli için bir bağımsızlık ve güvenlik sembolü olduğunu, bu nedenle beyaz bastonun kullanılması ve yaygınlaşmasında görme engelliye verilecek eğitimin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Program da Hacivat ve Karagöz gösterisi ile çeşitli dinletilerle sürdü.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Programa Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Engin Sarıçiçek, Malatya Görme Engelliler Spor Kulüp Başkanı Levent Çelik, Dilek Eğitim Derneği Başkanı Zeki Erdem ve öğretmenler katıldı.

AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri

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