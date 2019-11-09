Battalgazi Belediyesinin araç filosuna 75 takviye

09.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:16

Malatya Battalgazi Belediyesi, 10 milyon 600 bin liralık maliyetle aldığı 75 aracı düzenlenen törenle hizmete sundu.



Battalgazi Belediyesi, ilçenin temizlik hizmetlerine katkı sağlamak üzere toplam 50 adet çöp kamyonu ve 25 adet binek araç satın alarak, araç filosunu genişletti. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesinde düzenlenen tanıtım törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammet Emin Yalçınkaya, MHP Battalgazi İlçe Başkanı, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Battalgazi Belediyemiz, yapmış olduğu yatırım ile araçları kendi bünyesine almış oldu. Rabbim bu yaptığı hizmetleri daim etsin. Belediyelerin yaptığı hizmetler, AK Parti olarak sahada bizim ellerimizi rahatlatıyor. Sahada elimizi en güçlü şekilde kılan tüm belediyelerimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



10 milyon 600 bin liralık yatırımı törenle hizmete sunduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, hizmet çitasını yukarılara taşımak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.



Başkan Güder, " Battalgazi Belediyemizin araç parkına dahil ettiği 75 adet aracın tanıtımını yapma toplantısına hoş geldiniz. Toplam 75 adet araç olmak üzere 50 tane çöp kamyonumuzu ve 25 adet sıfır kilometre binek aracımızı Battalgazi'mizin araç filosuna dahil etmiş olduk. Battalgazi Belediyesi olarak 10 milyon 600 bin liralık yatırım yaptık. Belediye olarak birinci önceliğimiz insan sağlığını tehlikeye sokan çevre kirliliğini ortadan kaldırmaktır. Bunun örneğini 1994 yılında İstanbul'da görülmüştü. Hepinizin görüp bildiği gibi İstanbul'un bütün cadde ve sokakları çöplerle dolup taşmıştı. Önderimiz ve başkanımız sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğunda ilk icraatı Çevreyi temizlemek oldu. Daha önce Belediye başkanlığı yapmış şuanda ise Milletvekili olarak Malatya'ya hizmet veren Ahmet Çakır Milletvekilimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başkanımız burada. Hakikaten Malatya'da kendileri bir temizlik standardı oluşturdular. Bu temizlik standardı Türkiye'de birçok ile örnek oldu. Bizde Allah nasip ederse bu standardı daha yukarılara taşımak için gayret sarf edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak Malatya'da çarşının yerleşkesi olan ve gündüz 600 bin insanın teşvik-i mesaide bulunduğu bir yeri sorunsuz bir yeri temizleyip milletimizin istifadesine ve hizmetine sunmak kolay bir şey değildir. İşte bu işlemi Battalgazi Belediyemiz yapıyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmalıyız. Buradan huzurlarınızda ekibime teşekkür ediyorum. Şehirleri temizlemek önemli değil. Önemli olan şehirleri temiz tutmaktır. İnanıyorum ki buradaki arkadaşlarımız hepsi öncülük ederek şehrimizin temiz kalması için hepimiz çaba ve gayret sarf etmeliyiz. Bu yatırımın Battalgazi'miz ve Malatya'mız için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in hizmet çitasını yukarılara taşıma noktasında büyük gayretler gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Bu açılışın Battalgazi'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Battalgazi'de 3 dönem belediye başkanlığı yaptım. Bu süreçte mesai arkadaşlarımla yaptıkları işlerden dolayı gurur duydum. Temizlik görevlileri turuncu martı oldular. Battalgazi'nin, Malatya'nın temizliği için özveri ile çalışıyorlar. Bakanlar geldiğinde şehrin temizliğini ifade ettiler. Bizler de onlara turuncu martılar sayesinde dedik. Battalgazi Belediye başkanımız Osman Güder'in hizmet çıtasını yukarılara taşımak için büyük gayret gösteriyor. AK parti belediyeciliğinin temelinde bayrak yarışı vardır. Yani siz aldığınız yerde daha ileri götürme çabası içerisinde olacaksınız. Biz de Malatya'yı daha ileri taşıma noktasında gayret ve çaba göstereceğiz. Gayret bizden, destek sizden ve hizmette millete olacaktır. Tekrardan alınan temizlik araçlarının Battalgazi'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



Malatya'nın temizlik hizmetinde birçok şehre örnek olduğunu vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Öncelikle Battalgazi Belediye başkanımız Osman Güder'i tebrik ediyorum. Yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerle geleceğe yönelik hazırladığı projelerle Battalgazi'nin gelişmesi noktasında yaptığı güzel hizmetler var. Siyasette tecrübeli, birikimli, Malatya'nın sorunları açısından olsun, yatırımları açısından olsun bilgi ve becerileriyle daha iyi noktalara taşıyacaktır. Bizler de elimizden gelen destek ve katkıları sunacağız. Şehrin büyümesinin yanında kent atıklarının da çevreyi kirletmeden bertaraf edilmesi gerekiyor. Çevreye ve toprağa yüzyıllar sonra zarar verecek atıklar var. Sanayinin atıkları başta olmak üzere bunların düzgün bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Malatya'mız cadde ve sokaklarıyla, yapılan çalışmalarla temiz bir çehresi var. Dışarıdan geldiğinizde şehre girdiğinizde temiz bir şehre medeni bir şehre geldiğini herkes hissedebilir. Özellikle yenilenebilir enerji bakımından Malatya çok iyi durumda ve bu yatırımlar artarak devam eder. Başkanımızı tebrik ediyorum bu yatırımdan dolayı. Herkesin emeğine sağlık" ifadelerine yer verdi.



Yapılan bu yatırım hizmetlerinin gurur verici olduğunun altını çizen Malatya Valisi Aydın Baruş, "Bugün belediye hizmetlerinin en temellerinden birisi çöp toplama hizmetleri, katı atık hizmetleri ve bu katı atıkların sade toplanması değil ayrıca çevreye zararlı olmayacak şekilde bertaraf edilmesidir. Malatya'ya dışarıdan gelen Devlet büyüklerimizin ve ziyaretçilerimizin ilk olarak söylediği husus, Malatya'nın çok temiz bir şehir olduğudur. Bu bizlere gurur veriyor. Sokakları, caddeleri düzenli ve bu caddelerin sokakların etrafında herhangi bir çer-çöp görülmeyen temiz bir şehir. Bu anlamda Malatya'nın temiz hale getirilmesinde başta Büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmetin yerine getirilmesi 75 adet aracın temizlik hizmetleri noktasında Battalgazi'ye kazandırılması hepimize gurur veriyor. Battalgazi Belediye başkanımız Osman Güder beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin etkin olarak yürütülmesi ve belediyelerin sınırlı kaynaklarıyla vatandaşın cari olduğu hizmeti en ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi bakımından da çok önemli bir çalışma. Bu araçların Battalgazi'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gece gündüz demeden yirmi dört saat Malatya'nın sokak ve caddelerin temiz tutmak için çalışan tüm işçi kardeşlerimizi buradan tebrik ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA