Battalgazi Belediyesinden yeşil alanlara hazır rulo çim serimi
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Battalgazi Belediyesinden yeşil alanlara hazır rulo çim serimi

Battalgazi Belediyesinden yeşil alanlara hazır rulo çim serimi
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Battalgazi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında tamamladığı park ve yürüyüş alanlarında hazır rulo çim serimini sürdürüyor.

Battalgazi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında tamamladığı park ve yürüyüş alanlarında hazır rulo çim serimini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 22 bin metrekare alan üzerine kurduğu Rulo Çim Tesisi'nde üretilen hazır rulo çimlerinin serim işlemlerine başladı.

Ekipler, ilçenin farklı noktalarında tamamladığı park, kavşak ve yürüyüş alanlarında, Malatya'nın iklimine uygun, toprak ile bütünleşmiş hazır rulo çim serimi gerçekleştiriyor.

Profesyonel ürün ve ekipmanlarla gerçekleştirilen söküm işlemlerinin ardından Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'ndaki yeşil alanlara, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki yeşil alanlara ve Paşaköşkü Mahallesi'nde yapılan Şehit Murat Doğan Çocuk Parkı çevresine hazır rulo çim serimi gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına ilçenin dört bir yanında yeşillendirme çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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