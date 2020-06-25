Battalgazi Belediyesi'nden sınav öncesi okullara dezenfekte Hafta sonu Türkiye geneli yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kolları sıvayan Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi, öğrencilerin gönül rahatlığı ile sınava girmesi için ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Hafta sonu Türkiye geneli yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kolları sıvayan Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi, öğrencilerin gönül rahatlığı ile sınava girmesi için ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Battalgazi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu Türkiye geneli yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi, ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla harekete geçen ekipler, sınavların yapılacağı sınıflarda, koridorlarda, merdivenlerde, lavabolarda ve okul bahçelerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilerin gönül rahatlığı ile sınava girmesi için örnek bir çalışma ortaya koyan ekipler, okulları baştan aşağı hijyen bir hale getiriyor. Büyük takdir toplayan çalışmalar için öğrenci velileri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı ilçedeki caddeler, mahalleler, sağlık ocakları, tüm kamu kurumları, dernekler, sivil toplum kuruluşları, okullar, sağlık ocakları, kuran kursları, eczaneler, camiler, cem evleri, pazar yerleri, kuaförler, çay ocakları, öğrenci yurtları, sürücü kursları, meslek odaları, eczaneler, muhtarlık binaları, iş merkezleri, otobüs durakları ve parklar başta olmak üzere birçok alanda periyodik olarak dezenfekte çalışmalarını başarılı şekilde gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekiplerin gece gündüz gerçekleştirdiği dezenfekte çalışması, ilçedeki vatandaşlardan da büyük takdir toplamıştı.

"Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır"

Battalgazi Belediyesi'nin sınav öncesi örnek bir çalışmaya imza attığının altını çizen Atatürk Kız Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Şerif Yıldırım, "Sınav öncesi Battalgazi Belediyemiz dezenfekte işlemi yapıyor. Öğrencilerimiz adına ne kadar teşekkür etsek azdır. Öğrenciler gönül rahatlığı ile sınava girecekler. Bu anlamda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ediyoruz. Başkanımız bu anlamda çok duyardı. Başkanımızı her zaman sahada gördüğümüz gibi, eğitim öğretim alanında da görüyoruz. Kendisi oldukça yoğun ve her işe koşturuyor. Kendisine sağlık, sıhhat ve kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Battalgazi belediyesi önemli hizmetlere imza atıyor"

Yapılan çalışmalar için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ve ekiplere teşekkürlerini ileten Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi Müdürü Bilen Gürbüz ise, "Battalgazi Belediyesi ekipleri okulumuzda dezenfekte çalışması başlattı. Bu nezih ve sağlıklı çalışma için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Battalgazi Belediyesi önemli hizmetlere imza atıyor. Hepsinin emeklerine sağlık" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA