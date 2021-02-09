Battal İlgezdi kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Battal İlgezdi'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Battal İlgezdi kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Battal İlgezdi'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

09.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:02
Battal İlgezdi kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Battal İlgezdi'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Battal İlgezdi da geliyor. Peki, Battal İlgezdi kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Battal İlgezdi'nin hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Battal İlgezdi'nin hayatı ve biyografisi merak edildi. Battal İlgezdi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, nerede çalışıyor, doğum tarihi kaç? Tüm bilgiler yazımızda...

BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

Battal İlgezdi, 11 Mart 1959 Malatya doğumlu, Türk siyasetçi.

Battal İlgezdi doğum tarihi : 11 Mart 1959

Battal İlgezdi kaç yaşında : 61 yaşında

Battal İlgezdi mesleği ne : Siyasetçi

Battal İlgezdi nereli : Malatya

İlkokulu Malatya'da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı. Öğrencilik yıllarında başlayan siyaset yaşamını 1984 yılında SODEP'te sürdürmeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı. Yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Patisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde bulundu. 29 Mart 2009 yerel seçimlerine CHP'den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katıldı. Seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in ilk belediye başkanı olan Battal İlgezdi, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde de %49,8 oranında oy alarak Ataşehir'de ikinci defa belediye başkanı seçildi.

CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşidir.

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