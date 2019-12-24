Battal Gazi'nin doğduğu evin restore edilmesini istiyorlar

24.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:52

Anadolu'nun halk efsanelerinde adı geçen ve bir dönem Cüneyt Arkın'ın da filmlerine konu olan Battal Gazi'nin adının verildiği Malatya'nın Battalgazi ilçesinde doğduğu ev, harabe şekilde duruyor. Bölge halkı ise evin restore edilerek turizme açılmasını istiyor.



8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve Anadolu'nun halk efsanelerinden bir olan Battal Gazi, Bizans'a karşı uzun yıllar mücadele etti. Bazı tarihi kaynaklara göre 680-690'lı yıllarda Malatya Serdarı Hüseyin Gazi'nin oğlu olarak dünyaya gelen Battal Gazi, Anadolu'da İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağladı.



Bir dönem Yeşilçam filmlerine de konu olan Battal Gazi, Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı karakterle uzun yıllar Türk sinemasının en çok izlenenleri arasında yer aldı. İşte o dönem ünü her yere yayılan halk kahramanı Battal Gazi'nin Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de sözünü ettiği evi, Battalgazi ilçesinde harabe şekilde duruyor.



Bölgede yaşayan vatandaşlar, Battal Gazi'nin doğduğu ev olarak bilinen evin restore edilmesini istiyor. Sosyal medyada 'Eski Malatya Aşkı Grubu' ile ilçenin tanıtımını yapan Nedim Ulubaba, Battal Gazi'nin doğduğu evin Seyahatname'de de geçtiğini belirterek, "Burası 17. Yüzyılda Osmanlı Veziri Ahmet Paşa tarafından restore edilmiş. Ancak burası yeniden yapılsa Battalgazi için büyük bir turizm merkezi olur. Malatya dışından gelen insanlar Battal Gazi'nin evini soruyor. Burası yapılmış olsa Battalgazi ilçesin için de büyük bir kazanç olur. En azından biz Battal Gazi'nin torunları olarak ecdadımıza karşılık bir saygımız olurdu. Şu gördüğümüz yerin üstü kapalıydı fakat tadilat görmediği için harabeye döndü. Biz çocukluğumuzda Battalgazi'nin doğduğu evi merak ederdik hep atalarımız bize burayı gösterirlerdi fakat şimdi burası unutuldu" şeklinde konuştu.



Mahalle sakinlerinden Omsan Tomor ise evin bakımsızlık nedeni ile zamanla tahrip olduğunu belirterek, "Çocukluğumuzda dedelerimizden duyduğumuz buranın Battalgazi'nin evi olduğuydu. Battalgazi için daha uygun ve turistlerin gelip sorduğunda Battal Gazi'nin evi neresi diye biz getirmeye utanıyoruz buraya, çünkü gösterilecek bir şey kalmamış restore olursa daha güzel olur" dedi.



Vatandaşlardan Secattin Gündoğdu da evin Battalgazi ilçesine kazandırılması gerektiğini belirterek, "En azından gelen insanlara burayı gösterebiliriz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA