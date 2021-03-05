Batmanlı küçük Asaf'ın konuşma sorunu dil bağı ameliyatıyla giderildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan 3,5 yaşındaki Asaf Doğan'ın konuşma bozukluğu dil bağı ameliyatıyla giderildi.

Kozluk ilçesinde yaşayan baba Enver Doğan, 3,5 yaşındaki oğlu Asaf'ı konuşma bozukluğu dolayısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Coşkun Özbiçer'e başvurdu.

Yapılan tetkikler neticesinde küçük Asaf'ta dil bağı olduğu tespit edildi. Yapılan ameliyatın ardından Asaf'ın konuşma sorunu giderildi.

Baba Doğan, AA muhabirine, oğlunun dil bağı sorunu dolayısıyla konuşamadığını, Dr. Coşkun Özbiçer'in yaptığı ameliyat sonucu evladının konuşmaya başladığını söyledi.

Oğlunun konuşmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını aktaran Doğan, "Ameliyattan bir hafta sonra oğlum konuşmaya başladı. Çok mutluyum. Hastaneye ve doktorumuza çok teşekkür ederim." dedi.

Her emeğin takdir edilmesi gerektiğini dile getiren Doğan, bundan dolayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ameliyatı gerçekleştiren uzmanı Dr. Özbiçer ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yazdığını bildirdi.

Özbiçer de, yaptıkları ameliyatla Asaf'ı dil bağından kurtardıklarını aktararak, Asaf'ın konuşmaya başladığını, ilerleyen zamanlarda bu konuda daha iyi olacağını bildirdi.

Dil bağı probleminin genellikle doğuştan geldiğini ifade eden Özbiçer, "Çocuk büyüdükçe konuşamama, diş çürükleriyle kendini gösterir. Eğer çocuğun, bu yaşlarda konuşamama veya sürekli diş çürükleri varsa bir çocuk hekimi veya bir çocuk cerrahisine muayene olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak