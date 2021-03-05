Batmanlı küçük Asaf'ın konuşma sorunu dil bağı ameliyatıyla giderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Batmanlı küçük Asaf'ın konuşma sorunu dil bağı ameliyatıyla giderildi

05.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:46
Batmanlı küçük Asaf'ın konuşma sorunu dil bağı ameliyatıyla giderildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan 3,5 yaşındaki Asaf Doğan'ın konuşma bozukluğu dil bağı ameliyatıyla giderildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan 3,5 yaşındaki Asaf Doğan'ın konuşma bozukluğu dil bağı ameliyatıyla giderildi.

Kozluk ilçesinde yaşayan baba Enver Doğan, 3,5 yaşındaki oğlu Asaf'ı konuşma bozukluğu dolayısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Coşkun Özbiçer'e başvurdu.

Yapılan tetkikler neticesinde küçük Asaf'ta dil bağı olduğu tespit edildi. Yapılan ameliyatın ardından Asaf'ın konuşma sorunu giderildi.

Baba Doğan, AA muhabirine, oğlunun dil bağı sorunu dolayısıyla konuşamadığını, Dr. Coşkun Özbiçer'in yaptığı ameliyat sonucu evladının konuşmaya başladığını söyledi.

Oğlunun konuşmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını aktaran Doğan, "Ameliyattan bir hafta sonra oğlum konuşmaya başladı. Çok mutluyum. Hastaneye ve doktorumuza çok teşekkür ederim." dedi.

Her emeğin takdir edilmesi gerektiğini dile getiren Doğan, bundan dolayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ameliyatı gerçekleştiren uzmanı Dr. Özbiçer ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yazdığını bildirdi.

Özbiçer de, yaptıkları ameliyatla Asaf'ı dil bağından kurtardıklarını aktararak, Asaf'ın konuşmaya başladığını, ilerleyen zamanlarda bu konuda daha iyi olacağını bildirdi.

Dil bağı probleminin genellikle doğuştan geldiğini ifade eden Özbiçer, "Çocuk büyüdükçe konuşamama, diş çürükleriyle kendini gösterir. Eğer çocuğun, bu yaşlarda konuşamama veya sürekli diş çürükleri varsa bir çocuk hekimi veya bir çocuk cerrahisine muayene olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Bülent Ersoy Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batmanlı küçük Asaf'ın konuşma sorunu dil bağı ameliyatıyla giderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:14:04. #1.16#
title