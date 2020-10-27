Batmanlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste ilk mantar hasadını yaptı
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Batmanlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste ilk mantar hasadını yaptı

27.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:32
Batmanlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste ilk mantar hasadını yaptı

Batman'ın Sason ilçesinde, girişimci Sedat Tekin'in devlet desteğiyle kurduğu mantar üretim tesisinde ilk hasat başladı.

Batman'ın Sason ilçesinde, girişimci Sedat Tekin'in devlet desteğiyle kurduğu mantar üretim tesisinde ilk hasat başladı.

Girişimci Tekin, Tekevler Mahallesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında hibe destekle mantar üretim tesisi kurdu.

Tekin, tesiste 12 kişiye de istihdam sağladı.

Hasada başlanan tesiste yaklaşık 50 ton verim bekleniyor.

Toplanan mantarlar paketler halinde satışa hazırlanıyor.

Kapasite artırımı ile yılda 90 ton mantar üretimi hedefi

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın yüzde 50 kapasite ile çalıştığını belirterek, hasat ettikleri mantarları çevre illere satmaya başladıklarını söyledi.

Tesisin yüzde 100 kapasite ile çalışması halinde yılda yaklaşık 90 ton mantar üretimi hedeflediklerini ifade eden Tekin, bölgede mantarcılığı geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Tesiste istihdama kavuşan Zübeyde Erdem, bu tür tesislerin ve fabrikaların kırsalda iş arayanlara umut olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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