Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje okulu oldu.

Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje okulu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaya kapsamında Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi, "spor proje okulu" olarak belirlendi.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında yüzde 70 yetenek, yüzde 30 orta öğretim başarı puanıyla 30 öğrenci alınacak.

Okul müdürü Mehmet Siraç Dadak, Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje okulunun Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde seçilen ilk spor proje okulu olduğunu söyledi.

Projeye girmeye hak kazanan öğrencilerin normal derslerinin yanı sıra spor eğitimlerini de alacaklarını aktaran Dabak, buradan mezun olan öğrencilerin bir çok spor dallarında belge sahibi olabileceklerini kaydetti.

Ön kayıtları almaya başladıklarını dile getiren Dadak, okulun Batman için bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA