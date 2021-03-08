Batman Valisinden eski HDP'li belediye başkanına "ödenek" tepkisi
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Batman Valisinden eski HDP'li belediye başkanına "ödenek" tepkisi

08.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:50
Batman Valisinden eski HDP'li belediye başkanına

Batman Valisi ve Belediye Başkan vekili Hulusi Şahin, HDP'li eski belediye başkanı Mehmet Demir'in sosyal medya hesabında İluh Deresiyle ilgili yaptığı "ödenek" paylaşımına tepki gösterdi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan vekili Hulusi Şahin, HDP'li eski belediye başkanı Mehmet Demir'in sosyal medya hesabında İluh Deresiyle ilgili yaptığı "ödenek" paylaşımına tepki gösterdi.

Vali Şahin, terör soruşturması nedeniyle tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan ve yakın bir zamanda da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan HDP'li eski Belediye Başkanı Demir'in "İluh Deresi için gelen 89 milyon lira ödeneği ne yaptınız. Dere yapılmadığına göre bu para nerede? Halkın parasını kime peşkeş çektiniz" paylaşımıyla ilgili açıklamada bulundu.

İluh Deresi'yle ilgili herhangi bir ödeneğin bulunmadığını aktaran Şahin, "Bu kadar cehalet için bile bir eğitim gerekir. Ortada 89 milyon değil 89 lira bile İluh'la ilgili bir ödenek yok, böyle bir çalışmayı da biz geldiğimizde bulmadık." diye konuştu.

İluh Deresiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına arz edilen proje çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü bildiren Şahin, "Henüz ödenek talep edecek seviyeye de bir yıldır çalışmamıza rağmen gelmedik. Ödenek tahsis edilecek, yani rakamların ortaya çıkacağı dönem geldiği zaman bunu yine kamuoyuyla paylaşacağız. Dolayısıyla olmayan ödeneğin hesabını da veremeyiz. Kendisi belediyeyi böyle mi idare etmiş bir yıl boyunca. Kamuoyunun takdirine sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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