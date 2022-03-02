Batman Valisi Şahin, vatandaşlarla görüştü

BATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, "Mahalle Buluşmaları" programı kapsamında vatandaşlarla görüştü.

Mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek, mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini dinlemek için Batman Belediyesinin düzenlediği "Mahalle Buluşmaları"nın 25'incisi Aydınlıkevler Mahallesinde gerçekleştirildi.

Aydınlıkevler taziye evinde düzenlenen programda Vali Şahin, Batman'da 450 bin metrekare kilit parkı döşediklerini söyledi.

350 bin metrekare parke taşı çalışması için de ihaleye çıkılacağını dile getiren Şahin, toplamda 800 bin metrekare kilit parke taşı çalışması yapacaklarını aktardı.

Şahin, "Batman tarihinde bu kadar kilitli parke taşı yapılmamış. Bakın bu şehre, bu mahalleye nasıl ihanet etmişler. Koca mahallede bir metrekare park yok. Bu mahalle yaklaşık 60 yıllık mahalle." dedi.

İmarsız şehir olamayacağını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Binaları yan yana dikerek şehir olmaz. Burada basketbol sahası olması lazım. İnsanların oturacağı parklar ve bankların olması lazım. Okul da lazım ama hiçbirini yapacak bir metrekare yer yok. Başka mahallerde de dile getirdiğimiz gibi tekrar ifade etmek istiyorum. Arsa probleminin farkındayız." diye konuştu.

Mahalle muhtarı Abdülkerim Ak ise mahallede anaokulu, ortaokul, park, ağaçlandırma yapılması, kanalizasyon ve su şebekesinin yenilenmesi taleplerini iletti.

Toplantıya, Belediye Başkan yardımcıları Ali Osman Bilgili ve Muzaffer Özkan, belediye birim müdürleri ile kurum temsilcileri katıldı.