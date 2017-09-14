Batman'ın Lezzeti Antalya Fuarında

Batman Valiliği, Batman Belediyesi, Batman Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batman Ticaret Borsası ile DİKA'nın birlikte katılım sağladığı Antalya-Yörex fuarında tüm iller olduğu gibi Batman'da damak tadına doyum olmayan ürünlerini tanıtılıyor. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Batman Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Belediye Kültür Müdürü Abidin Bingül ile stant görevlilerin yakından ilgilendiği stantta Batman'ın lezzetleri ve tanıtım materyalleri konuklara verildi. Batman'ın mutfağını ve markalaşma yolunda olan ürünlerini tanıttıklarını belirten Müdür Aslanlı ve Bingül; "Batman'ın çileğini, üzümünü, balını, kavununu, Kani meyve sularını ve gümüşünü tanıtmayı bir görev biliyoruz. Batman fuardaki stantlar arasında ilgi gören iller arasında başı çekiyor. Bu fuara katılmamızda emeği büyük olan ve turizme büyük önem veren sayın Valimiz Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekilimiz Ertuğ Şevket Aksoy, Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş ve yönetim kurulu ile DİKA Genel Sekreterliğine teşekkür ederiz. Batman'daki Tarım ve inşaat fuarından dolayı Ticaret Borsası Başkanımız Arif Güneş'in katılamamasının yokluğunu hissettirmeyeceğiz. Başkan Güneş'in desteği şayandır" dediler.

BAKAN'A SÜRPRİZ

Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Batman Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı'nın sürpriz hediyesiyle karşılaştı. Batman Valisi Ahmet Deniz'in hediyesini Müdür Aslanlı, Bakan Çavuşoğlu'na verdi. Bakan Çavuşoğlu, Vali Ahmet Deniz'in jestine teşekkür ettiğini belirterek; "Batman'ın her zaman gönlümüzde yeri var. Batman'ı çok seviyoruz. Batman'ı da yakından takip ediyoruz" dedi.

ELVAN VE HİSARCIKLIOĞLU'NDAN BATMAN'A İLGİ

Antalya fuarında Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Batman standını ziyaret etti. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Batman Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Belediye Kültür Müdürü Abidin Bingül ile stant görevlilerin yakından ilgilendiği Bakan Elvan ve Başkan Hisarcıklıoğlu, Batman'ın damak tadına doyum olmayan ürünlerini tadarak övgü dolu sözler dile getirdi.

BATMAN' IN MEŞHUR LEZZETLERİ











