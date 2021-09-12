Batman'ın Balpınar beldesinde yürütülen altyapı çalışmaları sürüyor

Batman'ın Balpınar Beldesinde içme suyu şebekesi, kanalizasyon hattı ve yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Beldede devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, beldenin sorunlarını çözüme kavuşturmak için mesai kavramı gözetmeksizin hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Beldede yapımı süren 12 bin metrelik içme suyu hattında çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu aktaran Geylani, "Vatandaşlarımızın içme suyu sorunlarını gidermek için bir süre önce başlatmış olduğumuz çalışmalarda sona gelindi. Beldemizde bulunan 3 mahallemize 11 bin metre su borusu döşedik. Kalan 1000 metre için de çalışmalarımız devam ediyor. İki kepçe ve çok sayıda personelle çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi.

Su boruları döşendikten sonra kanalizasyon çalışmalarına başlayacaklarını aktaran Geylani, "Daha önce köy statüsünde olan şimdi de beldemize bağlanarak mahalle statüsüne kavuşan Zorköy, Segirka ve Yeniköy mahallelerine yönelik altyapı çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Vatandaşlar çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Geylani'ye teşekkür etti.