BATMAN Gercüş'te bir ev karantinaya alındı Gercüş'te bir ev karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesi Yayladüzü köyü Derei mezrasında koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin evi, karantinaya alındı.

Gercüş'te bir ev karantinaya alındı

BATMAN'ın Gercüş ilçesi Yayladüzü köyü Derei mezrasında koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin evi, karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Yayladüzü köyü Derei mezrasında koronavirüs belirtileri gösteren kişi hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan bu kişi, hastanede tedaviye alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak için kişinin yaşadığı ev karantinaya alındı. Eve giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: DHA