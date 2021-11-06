Batman'da "Yerelde Uyum Buluşmaları" gerçekleştirildi

BATMAN (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle düzenlenen Uyum Buluşmalarının altıncısı Batman'da düzenlendi. gerçekleştirildi.

Türkiye'de yaşayan yabancıların uyum faaliyetlerini arttırmak, sunulan hak ve hizmetler ile beraber yükümlülükler hakkındaki bilgilendirme yapmak ve iki topluluk üyeleri arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle İl Kütür Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen Uyum Buluşmaları Batman'da gerçekleştirildi.

İl Göç İdaresi Müdürü İbrahim Halil Tokmak, programda yaptığı konuşmada, Göç İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatlarıyla birlikte ihtiyaçlar doğrultusunda kendini güncelleyen bir kurum olduğunu söyledi.

Tokmak, insan onuruna yakışır bir şekilde hizmet vermeye çalışan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün aynı zamanda kamu vicdanı ve kamu düzeni arasındaki ince çizgiyi de korumaya çalışan genç ve dinamik yapısıyla yaklaşık 5 milyonun üzerinde yabancıya hizmet verdiğini aktardı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yabancıların ülkeye girişi, kayıt altına alınması, kamu düzeni açısından problem oluşturabilecek yabancıların sınır dışı edilmesi ve insan ticareti mağdurlarının korunması alanında olmak üzere birçok alanda faaliyetine devam ettiğini anlatan Tokmak, "Yürüttüğümüz hizmetlerde, her bir yabancıyı birer gönül elçisi olarak görmekte ve vatandaşlarımız ile uyumuna büyük önem vermekteyiz." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, IOM Program Yetkilisi Hazal Öz, Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum Koordinatörlüğü uzmanı Sayın İsmail Aslan, kurum amirleri ve yabancı öğrenciler katıldı.

Yabancılara yönelik uyum faaliyetleri ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, sorun ve ihtiyaç konularının görüşüldüğü programda, kurum yöneticileri, yabancılara yönelik hizmet ve faaliyetler ile ilgili bilgi verdi.