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Batman'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

AA / Çetin Doyar - Haberler | Güncel
Batman'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Pisyar Çayı'nda bulunan yaralı kızıl şahin tedavisi için yetkililere teslim edildi.

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesindeki Pisyar Çayı'nda bulunan yaralı kızıl şahin tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Bölgede balık avlayan Engin Doyar, çayın kenarında bulduğu kanadından yaralı kuşu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne götürdü.

???????Kızıl şahinin tedavinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

AA / Çetin Doyar - Son Dakika Haberleri
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