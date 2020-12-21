Batman'da uzmanından gribe karşı 'iyi beslenme' uyarısı

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İdris Yıldırım, gribi önlemek için özellikle iyi beslenilmesi gerektiğini kaydetti.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İdris Yıldırım, gribi önlemek için özellikle iyi beslenilmesi gerektiğini kaydetti.

Yıldırım, bulaşıcı bir hastalık olan gribe karşı sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Gribi önlemek için özellikle beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Yıldırım, "Bolca C vitamini takviyesi yapmalıyız. Kış sebze ve meyveleri tüketmeli, bol sıvı almalı ve düzenlik uykuya çok dikkat etmeliyiz." dedi.

Grip olanların doktora gitmeden evde özellikle antibiyotik ilaçlar ile kendilerini tedavi etmeye çalıştığını belirten Yıldırım, bu davranışın yanlış olduğunu kaydetti.

İlaç kullanımının muhakkak doktor kontrolünde yapılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Halk arasında antibiyotik kullanımı ve eczanelerden alınan grip ilaçlarının alınması çok yaygın. Bu yanlış bir davranış. Mutlaka bir ilaç kullanılacaksa bunun hekim kontrolünde olması gerekmektedir. Çünkü bunlar çok ciddi bir şekilde antibiyotik direncine sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

Gribin yayılımını önlemek için grip aşısının önemine değinen Yıldırım, özelikle 0-2 yaş çocuklar, 65 yaş üstü insanlar ve kronik hastalığı olanların grip aşısı yapması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak