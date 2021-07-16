Batman'da uluslararası standartlarda sporcu yetiştiren imam hatip lisesi
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Batman'da uluslararası standartlarda sporcu yetiştiren imam hatip lisesi

Batman'da uluslararası standartlarda sporcu yetiştiren imam hatip lisesi
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2020 yılında eğitim öğretime başlayan Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ilk ve tek spor programı uygulayan proje okulu olarak bölge sporuna yeni bir soluk getirdi.

2020 yılında eğitim öğretime başlayan Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ilk ve tek spor programı uygulayan proje okulu olarak bölge sporuna yeni bir soluk getirdi. Öğrenci aldığı ilk senede yetenek sınavları ile 60 öğrenci alan okul, birçok spor dalında il, bölge, Türkiye ve Avrupa dereceleri alma başarısı gösterdi.

2021- 2022 eğitim öğretim yılında öğrenim görmek üzere 5 -14 Temmuz tarihleri arasında yapılan başvurularda öğrenci seçimi için 205 ön kayıt yapıldı. Yeteneklerini sergileyen 60 öğrenci okula kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacak.

Güreş, badminton, atletizm, voleybol gibi bir çok alanda başarılar elde eden Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip lisesi, Türkiye'de spor programı uygulayan 8 proje okulundan biri. Çeşitli spor dallarında 94 madalya alan öğrencilerin yeni hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu.

Kaynak: Habermetre

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