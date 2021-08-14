Batman'da "Telafide Ben de Varım Oryantiring Yarışması" düzenlendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen "Telafide Ben de Varım Oryantiring Yarışması'nda öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen "Telafide Ben de Varım Oryantiring Yarışması'nda öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

Gercüş Anadolu Lisesi ile Oryantiring Federasyonu İl Temsilciliği işbiriliği ile yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir etkinliklerden uzak kalan öğrenciler için oryantiring yarışması düzenlendi.

Öğrenciler, okul bahçesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı futbol sahası ve kapalı spor salonuna yerleştirilen hedefleri harita ve pusula yardımıyla en hızlı şekilde bulmak için kıyasıya yarıştı.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Gercüş Anadolu Lisesi Müdürü Nihat Kaya, telafi eğitimi kapsamında güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "İlçemizde futbolun yanında bu tür branşlara ilginin artması son derece sevindirici. Çocuklarımıza fayda verdiğini düşünüyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hasine Yalçın da katıldığı yarışmada çok eğlendiğini bu nedenle öğretmenlerine teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak