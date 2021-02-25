"Sosyal Yardımdan İstihdama Merhem Projesi"yle dar gelirli vatandaşlar iş sahibi olacak

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İŞKUR Batman Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Batman Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği (TEKSİAD) arasında dar gelirli vatandaşlara iş imkanı sağlanması amacıyla protokol imzalandı.

İŞKUR Batman Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Batman Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği (TEKSİAD) arasında dar gelirli vatandaşlara iş imkanı sağlanması amacıyla protokol imzalandı.

Protokol ile hayata geçirilecek olan "Sosyal Yardımdan İstihdama Merhem Projesi"yle SYDV'den yardım alan 18-35 yaş arasındaki çalışma gücüne sahip vatandaşlar oluşturulan ekiplerce yapılacak hane ziyaretleriyle belirlenecek.

Belirlenen listeler İŞKUR tarafından TEKSİAD'a yönlendirilecek. TEKSİAD aracılığı ile dar gelirli vatandaşların istihdamı sağlanacak.

İŞKUR Batman İl Müdürü Besim Eviz, ortak akılla oluşturulan projenin istihdamı amaçladığını söyledi.

Projenin dar gelirli ailelere sunulan destek projesi olduğunu kaydeden Eviz, ilk etapta proje kapsamında bin kişinin hedeflendiğini belirtti.

Eviz, "Proje, tekstil sektörü başta olmak üzere başka sektörlerde sosyal yardımlaşmadan yararlanan vatandaşlarımızı işe yerleştirme çabasıdır. Umarım hayırlı bir sonuç alırız ve toplumda da herkes bu sorumluluğunu doğru bir şekilde yerine getirir." dedi.

SYDV Müdürü Beşir Arslan da yoksulun olmadığı bir Batman için gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

Vali Hulusi Şahin'in talimatıyla projeye başladıklarını bildiren Arslan, proje kapsamında özellikle yoksul vatandaşların istihdam edileceğini vurguladı.

Arslan, şöyle konuştu:

"18-35 yaş arasındaki yoksul vatandaşlarımızın meslek sahibi olmalarını ve gelir elde etmelerini sağlayacağız. Oluşturulacak uzman ekipler vasıtasıyla hane ziyaretleri yapılarak çalışma gücünde ve isteğinde bulunan vatandaşlar tespit edilecek."

TEKSİAD Başkanı Mehmet Ali Öztürk ise özellikle dar gelirli vatandaşların istihdamına katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnsanlarımızın faydasına olan her türlü projenin içinde var olmaya devam edeceğiz. Bütün halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak