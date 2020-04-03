Batman'da sağlık çalışanlarına hareket etti, gözaltına alındı BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, karıştığı kavgada başından yaralanınca kendi imkanlarıyla geldiği hastanede, önce temizlik işçisine ardından da sağlık memuruna hakaret eden K.T. (20), gözaltına alındı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, karıştığı kavgada başından yaralanınca kendi imkanlarıyla geldiği hastanede, önce temizlik işçisine ardından da sağlık memuruna hakaret eden K.T. (20), gözaltına alındı.

Gercüş ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, K.T., adı öğrenilmeyen bir kişiyle kavga etti. Kavgada başından yaralanan K.T., kendi imkanlarıyla Gercüş Devlet Hastanesi'ne geldi.

K.T., hastanede kavga ettiği kişinin yakını olan temizlik görevlisi O.K.'ye hakaret etti. Duruma müdahale eden sağlık memuru Ş.Ö.'ye de hakaret etmeye başlayan K.T., hastanede ziyaret için bulunan ve kendisini uyarak vatandaş ile kavgaya tutuştu.Tarafların da karıştığı kavga hastane bahçesinde de sürdü. Polis ekiplerinin ayırdığı kavganın ardından K.T., gözaltına alındı. K.T.'nin sorgusu devam ederken kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: DHA