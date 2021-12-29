Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan terör bağlantılı suç örgütü çökertildi

BATMAN (DHA) - BATMAN'da polisin 6 aylık takibinin ardından düzenlenen operasyonda 23 kişilik silahlı suç örgütü çökertildi. Vali Hulusi Şahin, silahlı suç örgütünün terör örgütüyle bağlantılı olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu silahlı suç örgütünün başta uyuşturucu madde temin etme, ticaret yapmak üzere gasptan tehdide, yağma ve şantaja kadar pek çok suçun içinde olduğunu tespit ettik. Bu çeteler pitbull cinsi hayvanları bir silah gibi kullanıyorlar" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamındaki çalışmalarında tespit edilen şüpheliler, takibe alındı. 6 aylık takip sonucunda 'uyuşturucu madde ticareti'nin yanı sıra 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'gasp', 'tehdit', 'yağma' ve 'şantaj'a kadar pek çok suçun içinde olduğu belirlenen 23 kişilik silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin cezaevinde olduğu tespit edildi.