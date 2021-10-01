Batman'da Pitbull cinsi köpeği jandarmanın üzerine saldırtıp kaçan kişi açılan ateş sonucu yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da Pitbull cinsi köpeği jandarmanın üzerine saldırtıp kaçan kişi açılan ateş sonucu yaralandı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman'da Pitbull cinsi köpeği jandarmanın üzerine saldırtıp kaçan kişi açılan ateş sonucu yaralandı

Batman Valiliği, kentte uyuşturucu operasyonunda Pitbull cinsi köpeği jandarmanın üzerine saldırtıp kaçan kişinin açılan ateş sonucu yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Batman Valiliği, kentte uyuşturucu operasyonunda Pitbull cinsi köpeği jandarmanın üzerine saldırtıp kaçan kişinin açılan ateş sonucu yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seyitler Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal edildiği ve satıldığı yönünde alınan ihbar üzerine 28 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli İ.G'ye ait evin giriş kısmında bekleyen Suat Şahin, sahibi olduğu Pitbull cinsi köpeği güvenlik güçlerinin üzerine saldırtıp kaçmaya başladı.

Güvenlik güçlerinin köpeği korkutmak amacıyla tabancayla ateş etmesi sonucu yerden seken merminin isabet ettiği Şahin yaralandı.

Kentte özel bir hastanede tedavi altına alınan Şahin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada operasyon kapsamında evde ve Şahin'in üzerinde çok miktarda Hint keneviri, kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu madde alımında kullanılan cam fanus ve kesici alet ele geçirildi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

 Eşini vahşice öldürdü, sonra PKK'ya katılmak istedi

Eşini vahşice öldürdü, sonra PKK'ya katılmak istedi

 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni, 2 ay uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni, 2 ay uzatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Halil İbrahim Dervişoğlu Salih Uçan Fatih Terim
Tüm Haberler Gazeteler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman'da Pitbull cinsi köpeği jandarmanın üzerine saldırtıp kaçan kişi açılan ateş sonucu yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 11:54:40. #1.12#