BATMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI - Haberler
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BATMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı.

GERCÜŞ, BATMAN (DHA) - BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Becirman köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Taşan (19) idaresindeki 06 DE 7426 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Taşan ile Meral Taşan (18), Tuba Taşan (17) ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi, olay yerine gelen ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi, burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BATMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI

BATMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI

BATMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI

BATMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI

BATMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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