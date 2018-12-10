Batman'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Batman'da otomobilin devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Batman-Siirt çevre yolunda Emrah Tunç idaresindeki 35 TFZ 83 plakalı otomobil, TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü mevkisinde devrildi.

İstinat duvarına çarparak durabilen otomobildeki sürücü Emrah Tunç, Azat ve Devran Tunç ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İtfaiye ve 112 Acil Servis Ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Devran Tunç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.