Öğretmenlerden kan bağışı kampanyasına destek
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Öğretmenlerden kan bağışı kampanyasına destek

Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve öğretmenler kan bağışında bulundu.

Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve öğretmenler kan bağışında bulundu.

Vali Hulusi Şahin'in başlattığı kan bağış kampanyasına destek vermek amacıyla Türk Kızılay Batman Şubesince Atatürk Parkı önüne konuşlu kan bağış noktasında Milli Eğitim Müdürü Kurtaran ve öğretmenler kan verdi.

Kurtaran, Türk Kızılay'a destek kampanyasına eğitim camiası olarak katıldıklarını belirterek, diğer kurumları da kan bağışında bulunmaya davet etti.

Öğretmenlerden kan bağışı kampanyasına destek
Öğretmenlerden kan bağışı kampanyasına destek
Öğretmenlerden kan bağışı kampanyasına destek
Öğretmenlerden kan bağışı kampanyasına destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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