Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı
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Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı

10.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:46
Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı

Son dakika haber... Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köy yolunda okul servisi uçuruma yuvarlandı.

Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köy yolunda okul servisi uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köyü yolunda meydana geldi. Öğrencileri okula getiren okul servis sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 öğrenci olay yerindi hayatını kaybederken 7'si ağır 24 kişi yaralandı. Olay yerine Batman'dan ambulanslar sevk edildi. Yaralılar vatandaşlar tarafından olay yerinden çıkartıldı. Yaralılar Sason Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Osman Arslan- Ekrem Aktaş/İHA)

Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı
Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı
Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı
Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı
Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı
Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı
Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı
Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı
Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı
Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı
Son dakika haber... Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 24 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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